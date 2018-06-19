Планшеты Samsung Galaxy Tab S4 и Galaxy Tab A 10.1 представят в июле

2018-06-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Tab S4; [140]
Сетевые источники поделились информацией о планшетах Samsung Galaxy Tab S4 и Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2018), которые еще не были представлены официально. Samsung Galaxy Tab S4 прочат экран с узкими рамками, платформу Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, Android 8.1 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.5 и улучшенным стилусом S-Pen. О Galaxy Tab 10.1 (2018) известно, что он получит 10,1 дюймовый дисплей, а в некоторых странах выйдет под названием Galaxy Tab A2 XL. Также утверждается, что оба устройства выйдут только в черной и серой расцветках. Официальная презентация новинок ожидается в июле.


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