Планшеты Samsung Galaxy Tab S5e и Tab A 10.1 (2019) выпустят 26 апреля

Компания Samsung поделилась подробностями релиза планшетов Samsung Galaxy Tab S5e и Galaxy Tab A 10.1 (2019), которые были представлены в феврале этого года. Обе новинки появятся в американской продаже 26 апреля по цене от 400 и от 230 долларов, соответственно.

Напомним, что Galaxy Tab S5e оснащается алюминиевым корпусом толщиной всего 5,5 мм, 10,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560:1600 пикселей, который занимает 81,8% площади передней панели, процессором Snapdragon 670, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 13 Мп фронтальной и 8 Мп основной камерами, аккумулятором на 7040 мАч с поддержкой быстрой зарядки, четырьмя динамиками AKG, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, цифровым помощником Bixby 2.0 и предустановленной ОС Android 9.0 Pie.