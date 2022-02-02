Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 уже доступны для предзаказа

Некоторые европейские магазины уже начали принимать предзаказы на планшеты Samsung Galaxy Tab S8, официальная презентация которых ожидается уже на следующей неделе. Например, топовая модель Galaxy Tab S8 Ultra доступна во Франции за 1700 евро в максимальной конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. За Samsung Galaxy Tab S8+ с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти просят 1000 евро, а за базовую модель Galaxy Tab S8 – 970 евро. Розничные продажи новинок стартуют после 8 февраля.

По последним данным, Galaxy Tab S8 Ultra получит 14,6-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2960:1848 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 420 кд/м², 8 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 512 ГБ флеш-памяти, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, сдвоенную тыльную камеру разрешением 13 Мп и 6 Мп, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, опциональный модем 5G , слот для карт microSD, разъем USB-C 3.2 Gen 1, а также аккумулятор ёмкостью 11200 мАч.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S8
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