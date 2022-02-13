Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 вызвали ажиотаж в США

Через пару дней после презентация компания Samsung прекратила принимать предварительные заказы на флагманские планшеты Galaxy Tab S8 в США. Причина в очень большом спросе. Причем заказать новинки нельзя не только на официальном сайте, но и у некоторых крупных ритейлеров. Окажутся ли планшеты Samsung Galaxy Tab S8 в дефиците сразу после начала розничных продаж, узнаем в следующем месяце. В России они выйдут 11 марта.

Напомним, что Galaxy Tab S8 характеризуется 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 6 Мп, фронтальной камерой разрешением 12 Мп, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, от 8 до 12 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ до 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной 45-Вт зарядки мощностью 45 Вт, поддержкой сотовых сетей 5G, беспроводной связи Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, комплектным стилусом S Pen, четырьмя динамиками AKG и предустановленной ОС Android 12.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S8
Xiaomi Mi Pad 5 был замечен под управлением операционной сис…
Xiaomi Mi Pad 5 был замечен под управлением операционной сисПрошло некоторое время с тех пор, как Xiaomi выпустила на рынок два своих новых планшета - Mi Pad 5 и Mi …
Планшет Moto Tab G70 получит 11-дюймовый 2K-экран…
Планшет Moto Tab G70 получит 11-дюймовый 2K-экранНа площадке Flipkart обнаружились сведения о планшете Moto Tab G70, официальный релиз которого состоится …
Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab A8 10.5 …
Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab A8 10.5 Сетевые источники поделились подробностями и качественными изображениями недорогого планшета Samsung Gala…
Планшет Lenovo Legion Y700 показали на фото…
Планшет Lenovo Legion Y700 показали на фотоКомпания Lenovo поделилась фотографиями планшета Lenovo Legion Y700, предварительный анонс которого состо…
Планшет Samsung Tab S8 Ultra поражает своими габаритами…
Планшет Samsung Tab S8 Ultra поражает своими габаритами14-дюймовый Galaxy Tab S8 Ultra от Samsung, о котором давно ходят слухи, может быть близок к полноценному…
Xiaomi Mi Pad 4 успешно запускает Windows 10…
Xiaomi Mi Pad 4 успешно запускает Windows 10Windows предназначена для ПК и планшетов, но это не мешает разработчикам загружать ее на неподдерживаемые…
Планшетная система для подводного погружения DPX ORION…
Планшетная система для подводного погружения DPX ORIONDPX ORION - это многоцелевая подводная платформа, которая позволяет планшетам использовать множество прил…
Windows-планшет Teclast X11 получил 6 ГБ ОЗУ…
Windows-планшет Teclast X11 получил 6 ГБ ОЗУКитайская компания Teclast представила планшет X11, который работает под управлением операционной системы…
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor