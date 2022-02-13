Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 вызвали ажиотаж в США

Через пару дней после презентация компания Samsung прекратила принимать предварительные заказы на флагманские планшеты Galaxy Tab S8 в США. Причина в очень большом спросе. Причем заказать новинки нельзя не только на официальном сайте, но и у некоторых крупных ритейлеров. Окажутся ли планшеты Samsung Galaxy Tab S8 в дефиците сразу после начала розничных продаж, узнаем в следующем месяце. В России они выйдут 11 марта.

Напомним, что Galaxy Tab S8 характеризуется 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 6 Мп, фронтальной камерой разрешением 12 Мп, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, от 8 до 12 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ до 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной 45-Вт зарядки мощностью 45 Вт, поддержкой сотовых сетей 5G, беспроводной связи Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, комплектным стилусом S Pen, четырьмя динамиками AKG и предустановленной ОС Android 12.