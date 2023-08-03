Планшеты Samsung Galaxy Tab S9 вышли в России

Оператор МТС дал старт российским продажам флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S9, глобальные продажи которых начнутся только 11 августа. Samsung Galaxy Tab S9 в версии с 8/128 ГБ памяти и без поддержки сотовых сетей оценен в 84 тысячи рублей, Samsung Galaxy Tab S9+ с 12/256 ГБ ГБ и только Wi-Fi – 105 тысяч рублей, а Samsung Galaxy Tab S9 Ultra с 12/256 ГБ и Wi-Fi – 126 тысяч рублей.

Напомним, что Galaxy Tab S9 оснащается разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защитой от воды (IP68), 10-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп и батареей ёмкостью 8400 мАч.