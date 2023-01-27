Планшеты Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro скоро представят в Европе

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма сообщил о том, что планшеты Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro уже проходят стадию внутреннего тестирования в Европе. Утверждается, что грядущие новинки представят уже во втором квартале этого года. Предыдущие слухи говорили, что старшая модель Xiaomi Pad 6 Pro окажется эксклюзивом для китайского рынка.

По предварительным данным, планшеты, проходящие под кодовыми наименованиями Pipa и Liuqin, получат однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 870 и Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно, 11- или 12-дюймовые экраны, сдвоенную тыльную камеру и двухэлементный аккумулятор с поддержкой быстрой проводной зарядки.
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