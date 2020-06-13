Плата ASRock J5040-ITX оценена в 120 долларов

Профильное издание FanlessTech сообщает о том, что компания ASRock готовит к выходу материнскую плату J5040-ITX, которая предназначена для создания компактного ПК. Новинка характеризуется типоразмером Mini-ITX и габаритами 170:170 мм, четырехъядерным процессором Intel Pentium Silver J5040 с частотой от 2,0 ГГц до 3,2 ГГц, двумя слотами для оперативной памяти DDR4 SO-DIMM, стандартными портами SATA 3.0 для накопителей, коннектором М.2 для модуля беспроводной связи, интерфейсами HDMI, DVI и D-Sub, разъёмами Gigabit Ethernet RJ45 и USB 3.1 Gen 1. Отмечается, что процессор ограничится пассивной системой охлаждения, что хорошо скажется на уровне шума. Ориентировочная цена платы составляет 120 долларов.