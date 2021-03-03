Плата ASUS ProArt B550 Creator получила два разъёма Thunderbolt 4

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью ProArt B550 Creator, которая предназначена для профессиональных создателей различного контента. Новинка характеризуется чипсетом AMD B550, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (USB Type-C) с поддержкой режимов DisplayPort 1.2 и 1.4, 14-фазной подсистемой питания, работающей по схеме 12+2, поддержкой чипов AMD Ryzen 5000, Ryzen 4000G и Ryzen 3000, до 128 ГБ оперативной памяти, а в случае процессоров Ryzen 4000G возможно работа с памятью DDR4-5100 через XMP-профили (с Ryzen 5000 и Ryzen 3000 – вплоть до DDR4-4866), двумя 2,5-гигабитными сетевыми адаптерами, звуковым чипом Realtek ALC1220 и безвинтовыми креплениями Q-Latch для твердотельных M.2 накопителей. Цена платы составляет 300 долларов.