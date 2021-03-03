Плата ASUS ProArt B550 Creator получила два разъёма Thunderbolt 4

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью ProArt B550 Creator, которая предназначена для профессиональных создателей различного контента. Новинка характеризуется чипсетом AMD B550, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (USB Type-C) с поддержкой режимов DisplayPort 1.2 и 1.4, 14-фазной подсистемой питания, работающей по схеме 12+2, поддержкой чипов AMD Ryzen 5000, Ryzen 4000G и Ryzen 3000, до 128 ГБ оперативной памяти, а в случае процессоров Ryzen 4000G возможно работа с памятью DDR4-5100 через XMP-профили (с Ryzen 5000 и Ryzen 3000 – вплоть до DDR4-4866), двумя 2,5-гигабитными сетевыми адаптерами, звуковым чипом Realtek ALC1220 и безвинтовыми креплениями Q-Latch для твердотельных M.2 накопителей. Цена платы составляет 300 долларов.

Комментарии и отзывы ASUS ProArt B550 Creator
Обзоры:
Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных системОбзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7
Новости:
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгон

В начале года мы проводили тестирование ASRock X299 TAICHI ...
Плата ASUS ProArt B550 Creator получила два разъёма Thunderbolt 4

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью ProArt B550 Creator, которая предназначена д...
Плата MSI MPG Z590 Carbon EK X получила СЖО от EK

Компании EK и MSI пополнили ассортимент материнских плат моделью MPG Z590 Carbon EK X, которая предназнач...
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby AtmosОбзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby Atmos
Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931Лучший пароочиститель. Kitfort КТ-931
Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3...
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3060 ROG Strix, которая может похвастат...
Камера Oppo Reno4 Pro 5G оказалась посре...
Камера Oppo Reno4 Pro 5G оказалась посреOppo Reno4 Pro 5G только что прошел тест камеры в DxOMark. Устройство набрало наивысший балл по сравнению...
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Re...
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game ReNVIDIA выпустила драйвер GeForce GRD 460.97 WHQL для графических видеокарт GeForce RTX и GeForce GTX. Нов...
Представлен компактный корпус DarkFlash ...
Представлен компактный корпус DarkFlash Компания DarkFlash представила ПК-корпус DLH21, который предназначен для создания компактной системы на о...
Samsung Galaxy F62 получит батарею 7000 ...
Samsung Galaxy F62 получит батарею 7000 Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy F62, который еще не был представлен...
Телевизоры компании OnePlus получили тре...
Телевизоры компании OnePlus получили треПервые доступные телевизоры компании носят названия OnePlus TV 32Y1 и OnePlus TV 43Y1. Эти телевизоры пол...
Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умн...
Обзор Netatmo Urban Weather Station. УмнПогодные станции за последнее время растеряли свою актуальность на фоне распространения смартфонов и обла...
Xiaomi Mi 11 достался пластиковый корпус...
Xiaomi Mi 11 достался пластиковый корпусС анонса Xiaomi Mi 11 прошло меньше двух суток, а в сети уже появилась разборка первого флагмана на платф...
Портативный проектор ASUS Zenbeam Latte ...
Портативный проектор ASUS Zenbeam Latte На выставке CES 2021 представлен портативный проектор ASUS Zenbeam Latte L1. Проектор имеет компактные ра...
Redmi K40 может получить процессор Snapd...
Redmi K40 может получить процессор SnapdRedmi официально подтвердила, что 25 февраля компания выпустит флагманский смартфон следующего поколения ...
Amazon Echo Show 10 доступен для предвар...
Amazon Echo Show 10 доступен для предварAmazon анонсировала Echo Show 10 3-го поколения вместе с Echo и Echo Plus в конце 2020 года. Две модели п...
Lenovo представила профессиональный мони...
Lenovo представила профессиональный мониLenovo ThinkStation P40w-20 - это профессиональный монитор с Thunderbolt 4 и поддержкой технологии Intel ...
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримовОбзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримов
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor