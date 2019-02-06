Плата ASUS ROG Dominus Extreme стоит 1800 долларов

2019-02-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Dominus Extreme; [130]
На просторах интернета появилась информация о новой материнской плате ASUS ROG Dominus Extreme, которая является уникальным в своем роде продуктом — это единственная плата на рынке, которая создана для процессора Intel Xeon W-3175X. Этот процессор построен на 28-вычислительных ядрах и является весьма производительным, но разговор идет не про игры. Материнская плата хотя и выглядит очень привлекательно и стильно, у нее даже подсветка имеется, но создавали ее не для этих целей, а для работы со сложными задачами, контентом и так далее. Материнская плата позволит вам собрать компьютер невероятной производительности и потом работать с ним в нужном вам направлении. Информация о стоимости платы ASUS ROG Dominus Extreme есть — $1800.


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