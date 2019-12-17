Плата Biostar A10N-8800E получила новую систему охлаждения

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат новой версией модели A10N-8800E по номером 6.1. Новинка отличается немного измененной разводкой и новой системой охлаждения на процессоре AMD FX-8800P. Последний характеризуется четырьмя ядрами на частотах 2,1-3,4 ГГц и встроенной графикой AMD Radeon R7. Плата оснащается двумя слотами для оперативной памяти DDR4-2133 (до 32 ГБ), слотом PCIe 3.0 x 16, слотом M.2 с интерфейсами PCIe и SATA, тремя портами SATA, сетевым портом Ethernet 100 Мбит/с, восьмиканальным звуковым кодеком Realtek ALC887, четырьмя портами USB 3.1 Gen1, четырьмя USB 2.0, а также интерфейсами HDMI и VGA.