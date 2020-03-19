Плата Biostar A68N-2100K получила процессор AMD

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью A68N-2100K, которая ориентирована на создание недорогой системы. Новинка характеризуется типоразмером Mini-ITX (170:170 мм), двухъядерным процессором AMD E1-6010 с частотой 1,35 ГГц и графикой AMD Radeon R2, возможностью установить до 16 ГБ оперативной памяти DDR3/DDR3L-800/1066/1333, двумя портами SATA 3.0 для накопителей, слотом PCIe x16 для дискретной видеокарты, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H, звуковым кодеком ALC887 формата 7.1, интерфейсами HDMI и D-Sub, портами USB 3.2 (Gen1) и USB 2.0. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.