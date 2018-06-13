Плата ECS GLKD-I получила внешний блок питания

Компания ECS пополнила ассортимент системных плат моделью GLKD-I, одной из особенностей которой является использование внешнего блока питания. Он подключается через коннектор DC-in. Новинка характеризуется платформой Intel Gemini Lake и оснащается процессорами Celeron J4005 (два ядра с тактовой частотой 2,0–2,7 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600), Celeron J4105 (четыре ядра, 1,5–2,5 ГГц, Intel UHD Graphics 600) и Pentium J5005 (четыре ядра, 1,5–2,8 ГГц, Intel UHD Graphics 605), одним слотом для оперативно памяти DDR4-2400 ёмкостью до 8 ГБ, двумя портами SATA 3.0 для накопителя, коннектором М.2 для твердотельного модуля, гигабитным сетевым контроллером Realtek 8111H, многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC662 и разъёмом M.2 для комбинированного модуля беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth. Цена платы пока не сообщается.