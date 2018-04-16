Плата ECS H310H5-M2 подходит для создания компактных компьютеров и домашних мультимедийных центров

Состоялся анонс материнской платы ECS H310H5-M2, которая подходит для создания компактных настольных компьютеров и домашних мультимедийных центров. В основу аппарата лёг набор системной логики Intel H310 Express, рассчитан на работу с процессорами Intel Core восьмого поколения (Coffee Lake) и выполнен в формате Micro-ATX. Габариты устройства составляют: 190 * 170 мм. Предусмотрены интерфейсы D-Sub и HDMI для вывода изображения, расположены гнездо PS/2 для клавиатуры и мыши, два порта USB 3.0 и четыре порта USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд. О стоимости устройства пока не сообщается.