Плата GIGABYTE C621-WD12 получила семь слотов PCIe x16

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент материнских плат моделью C621-WD12, которая поддерживает установку двух процессоров Intel Xeon Scalable в исполнении LGA 3647. Новинка характеризуется набором логики Intel C621, форматом EEB, возможностью установить 1,5 ТБ оперативной памяти (12 разъемов для модулей DDR4-2933), десятью стандартными портами Serial ATA 3.0, одним коннектором M.2 и двумя коннекторами U.2, поддержкой массивов RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, семью слотами расширения PCI Express x16, двухпортовым гигабитным сетевым контроллером Intel 210AT GbE LAN и многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC1220-VB2, гнездом PS/2 для клавиатуры/мыши, портом USB 3.1 Gen 2 Type-C, USB 3.1 Gen 2 Type-A, четырьмя коннекторами USB 3.0 Gen 1, двумя портами USB 2.0/1.1, двумя гнездами для сетевых кабелей, интерфейсом S/PDIF и набором аудиогнёзд. Габариты платы равны 305:330 мм.