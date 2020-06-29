Плата GIGABYTE GA-IMB410N получила два порта GbE LAN

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент системных плат моделью GA-IMB410N, которая предназначена для чипов Intel Core 10-го поколения в исполнении LGA 1200 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт. Новинка характеризуется форматом Mini-ITX (170:170 мм), набором логики Intel H410 Express, двумя разъемами для оперативной памяти DDR4-2666/2933 до 32 ГБ, четырьмя портами SATA 3.0, одним коннектором M.2 для твердотельного накопителя, слотом PCI Express 3.0 x16 для видеокарты, коннектором M.2 для комбинированного модуля Wi-Fi/Bluetooth, двухпортовым сетевым контроллером GbE LAN, звуковым кодеком Realtek ALC887, интерфейсами D-Sub, HDMI 2.0 и DisplayPort, четырьмя портами USB 3.0, двумя гнездами для сетевых кабелей и аудиогнёздами. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.