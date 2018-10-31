Плата Gigabyte X299-WU8 получила семь слотов PCIe 3.0 x16

Компания Gigabyte представила материнскую плату X299-WU8, основанную на чипсете Intel X299 Express и предназначенную для CPU Intel Core X в исполнении LGA2066. Новинка типоразмера CEB (305:267 мм) характеризуется семью слотами расширения PCIe 3.0 x16, четыре из которых способны одновременно работать в максимальной конфигурации, четырехканальной подсистемой памяти с восемью слотами для модулей памяти DIMM (до 128 ГБ памяти DDR4 (до DDR4-2667)), слотом M.2 с интерфейсами PCIe x4, SATA 6 Гбит/с и восемью портами SATA 6 Гбит/с, двумя портами USB 3.1 Gen 2 (один разъем USB-C), десятью портами USB 3.1 Gen 1, двумя портам USB 2.0, двумя портами GbE и звуковой подсистемой на кодеке Realtek ALC1220-VB. Ориентировочная цена платы составляет 600 долларов.