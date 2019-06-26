Плата Gigabyte X570 Aorus Master получила сетевые порты 2,5GbE и 1GbE

Компания Gigabyte пополнила ассортимент системных плат моделью X570 Aorus Master типоразмера ATX, которая предназначена для новых процессоров AMD Ryzen. Новинка характеризуется 14-фазной подсистемой питания, регуляторами Infineon digital IR 3556 PowIRstage MOSFET с нагрузочной способностью 50 А, тепловой трубкой, поддержкой PCIe 4.0, четырьмя слотами для модулей DIMM и до 128 ГБ памяти DDR4 в двухканальной конфигурации, тремя слотами PCIe 4.0 x16, одним PCIe 4.0 x1, шестью портами SATA 6 Гбит/с, тремя слотами M.2 с интерфейсом PCIe, сетевыми портами 2,5GbE и 1GbE, Wi-Fi 6 802.11ax 2T2R и Bluetooth 5.0, кодеком Realtek ALC1220-VB и ЦАП ESS SABRE9118, портами USB 3.2 Gen 2 и подсветкой RGB Fusion 2.0. Дата начала продаж и цена платы пока не сообщаются.