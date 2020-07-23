Плата Gigabyte Z490 Aorus Master WaterForce получила СЖО

Компания Gigabyte представила материнскую плату Z490 Aorus Master WaterForce, которая может похвастаться собственной системой жидкостного охлаждения. Она включает водоблок с полноцветной подсветкой и двумя шлангами, 360-мм радиатором с тремя вентиляторами, помпой и дополнительной подсветкой.

Сама плата характеризуется системой питания из 14 фаз с тантал-полимерными конденсаторами для максимального разгона, четырьмя разъемами памяти DDR4 с максимальным объемом 128 ГБ, тремя PCIe слотами 3.0 x16, тремя PCIe 3.0 x4 с радиатором охлаждения, шестью портами SATA, сетевым контроллером Intel i225 2.5 G, беспроводным интерфейсом Intel AX201 Wi-Fi 6, встроенной аудиосистемой с пятью 3,5-мм аудиоразъемам, оптическим выходом S/PDIF, аудиокодеком Realtek ALC1220 HD и ЦАП ESS 9118.