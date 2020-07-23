Плата Gigabyte Z490 Aorus Master WaterForce получила СЖО

Компания Gigabyte представила материнскую плату Z490 Aorus Master WaterForce, которая может похвастаться собственной системой жидкостного охлаждения. Она включает водоблок с полноцветной подсветкой и двумя шлангами, 360-мм радиатором с тремя вентиляторами, помпой и дополнительной подсветкой.

Сама плата характеризуется системой питания из 14 фаз с тантал-полимерными конденсаторами для максимального разгона, четырьмя разъемами памяти DDR4 с максимальным объемом 128 ГБ, тремя PCIe слотами 3.0 x16, тремя PCIe 3.0 x4 с радиатором охлаждения, шестью портами SATA, сетевым контроллером Intel i225 2.5 G, беспроводным интерфейсом Intel AX201 Wi-Fi 6, встроенной аудиосистемой с пятью 3,5-мм аудиоразъемам, оптическим выходом S/PDIF, аудиокодеком Realtek ALC1220 HD и ЦАП ESS 9118.
Комментарии и отзывы Gigabyte Z490 Aorus Master WaterForce
Обзоры:
Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтентаОбзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента
Новости:
Обзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколения

Не так давно стартовали продажи новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Учитывая их немаленький цен...
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком

Сегодня в центре внимания у нас материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula, ориентированная на энтузи...
ASRock представила материнские платы формата Mini-ITX серии Intel 400 - B460TM-ITX и H410TM-ITX

Недавно компания ASRock анонсировала две новые материнские платы с тонким корпусом Mini-ITX серии Intel 4...
Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплением
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономностиОбзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономности
Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизациейОбзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией
Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96Лучшие мультиварки. REDMOND RMC-M96
Смартфон Motorola One Fusion оценен в 25...
Смартфон Motorola One Fusion оценен в 25Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью One Fusion, которая оценена в 250 до...
Стартовали российские продажи смартфона ...
Стартовали российские продажи смартфона Сегодня в российскую продажу поступил недорогой смартфон Samsung Galaxy A31. В наличии представлены чёрна...
Ubisoft выпустила обновление 9.1 для The...
Ubisoft выпустила обновление 9.1 для TheИздатель Ubisoft выпустила обновление для The Division 2. Версия 9.1 содержит множество исправлений ошибо...
В DxOMark оценили камеру смартфона OnePl...
В DxOMark оценили камеру смартфона OnePlЛаборатория DxOMark опубликовала обзор камеры топового смартфона OnePlus 8 Pro, который, в отличие от пре...
Бюджетный Redmi 9 получит крупный экран ...
Бюджетный Redmi 9 получит крупный экран В базе данных американского регулятора FСС обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Redmi 9, который п...
NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080...
NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080На просторах интернета появилось довольно много информации о видеокартах GeForce RTX 3090 и 3080, которые...
Смартфон iQOO 3 5G Transformers Limited ...
Смартфон iQOO 3 5G Transformers Limited В сети появились фотографии смартфона iQOO 3 5G Transformers Limited Edition, который отличается от станд...
Ноутбук Chuwi Corebook Pro вышел по сниж...
Ноутбук Chuwi Corebook Pro вышел по снижКитайская компания Chuwi дала старт продажам ноутбука Chuwi Corebook Pro, который сейчас доступен по сниж...
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1...
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1 Компания Intel относительно недавно отправила в продажу свои новые процессоры, которые требуют от пользо...
Монитор ASUS ProArt Display PA32UCX-PK п...
Монитор ASUS ProArt Display PA32UCX-PK пКомпания ASUS представила монитор ProArt Display PA32UCX-PK, который предназначен для профессионалов. Нов...
Лучший чехол для Samsung Galaxy A20e...
Лучший чехол для Samsung Galaxy A20eКогда-то давно, когда смартфоны только появлялись в продаже и пользователи носили в руках тяжеленные гадж...
Особенность ночного режима съемки в теле...
Особенность ночного режима съемки в телеКадры в вечернее время могут быть впечатляющими. Огни ночного города, свет из окон выглядят ...
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторыОбзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением IntelОбзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor