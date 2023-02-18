Плата MSI MAG X670E Tomahawk WiFi готова к выходу

В сети появилась фотография и подробности о еще не представленной официально материнской плате MSI MAG X670E Tomahawk WiFi для чипов AMD Ryzen 7000. Источник утверждает, что рекомендованная цена изделия составит 340 долларов.

Новинка характеризуется форматом ATX, 17-фазной подсистемой питания VRM со схемой 14+2+1, одним интерфейсом PCIe 5.0 x16, двумя разъемами PCIe 4.0 x16 и одним PCIe 3.0 x1, поддержкой модулей оперативной памяти DDR5-6600, четырьмя слотами для NVMe-накопителей (один стандарта PCIe 5.0, три PCIe 4.0), три из которых могут похвастаться радиаторами охлаждения, четырьмя портами SATA III, по одному интерфейсу HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB Type-C (один Gen2x2), портами USB Type-A, 2,5-гигабитным сетевым разъёмом LAN, поддержкой 8-канального вывода звука и кнопкой для быстрого обновления BIOS.