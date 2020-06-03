Плата MSI MPG Z490 Carbon EK X получила водоблок

Компания MSI пополнила ассортимент материнских плат моделью MPG Z490 Carbon EK X, которая предназначена для процессоров Intel в исполнении LGA 1200. Новинка характеризуется водоблоком производства EK, типоразмером ATX, набором системной логики Intel Z490, четырьмя слотами для модулей DIMM DDR4 до 128 ГБ с поддержкой до DDR4-4800 (OC), тремя слотами PCIe x16 и двумя слотами PCIe x16, двумя слотами M.2 и шестью портов SATA 6 Гбит/с, портом 2,5GbE на контроллере Realtek RTL8125B, портом USB 3.2 Gen 2x2, пятью портами USB 3.2 Gen 2, двумя портами USB 3.2 Gen 1, кодеком Realtek ALC1220, интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также подсветкой Mystic Light RGB. Цена платы составляет 400 долларов.

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