Плата MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK X получила водоблок

Компания MSI пополнила ассортимент топовых системных плат, предназначенных для процессоров Intel Core 10-го поколения, моделью MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK X. Новинка на чипсете Z490 отличается прежде всего наличием водоблока производства EK Water Blocks. Перед нами моноблок, который отводит тепло одновременно от процессора в разъеме LGA 1200 и от компонентов подсистемы питания. Его основание выполнено из меди и никелировано, а в качестве материала крышки используется прозрачный акриловый пластик. При этом крышку украсили накладкой из карбона и адресуемыми светодиодами, которые подключаются к 3-контактному разъему ARGB на плате. В остальном новинка не отличается от платы MPG Z490 Gaming Pro Carbon. Её ориентировочная цена составляет 140 долларов.

Комментарии и отзывы MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK X
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