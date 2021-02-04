Плата MSI MPG Z590 Carbon EK X получила СЖО от EK

Компании EK и MSI пополнили ассортимент материнских плат моделью MPG Z590 Carbon EK X, которая предназначена для игровой системы на процессорах Intel Core 10-го и 11-го поколений в исполнении LGA 1200. Новинка характеризуется набором логики Intel Z590, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR4, водоблоком системы жидкостного охлаждения для отвода тепла от центрального процессора и подсистемы питания, который включает модуль EK Leak Tester, подсветкой D-RGB и слотами PCIe 4.0 х16. Также отметим два разъёма М.2 для твердотельных накопителей, сетевой контроллер 2.5G LAN с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6E AX210, аудиосистему Audio Boost 5 формата 7.1 и поддержку интерфейса USB 3.2 Gen 2×2. Цена платы составляет 500 долларов.