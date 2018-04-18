Плата MSI X470 Gaming Pro Carbon AC наделена фирменной подсветкой MSI Mystic Light

Состоялся анонс материнской платы MSI X470 Gaming Pro Carbon AC для создания игровых систем на платформе AMD. Основой новинки является набор логики AMD X470 и выполнена в форм-факторе — ATX. Плата также наделена фирменной подсветкой MSI Mystic Light с поддержкой различных эффектов. Габариты устройства составляют: 305 * 244 мм. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 и Bluetooth 4.2, интерфейсы DisplayPort и HDMI для подключения мониторов, гнездо PS/2 для клавиатуры и мыши, порты USB 3.1 Gen2 Type-C и Type-A, гнездо для сетевого кабеля, порты USB 3.0 Gen1 и набор аудиогнёзд. О стоимости аппарата пока не сообщается.