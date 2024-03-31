Плата MSI Z790 Project Zero появилась в продаже

Компания MSI выпустила в китайскую продажу флагманскую материнскую плату Z790 Project Zero, которая была представлена еще в начале года в рамках выставки CES 2024. Новинка характеризуется выведенными на обратную сторону разъемами, 6-слойной печатной платой, подсистемой питания по схеме 14+1+1 фаза, четырьмя слотами для ОЗУ DDR5-7200+ МГц суммарным объемом 256 ГБ, четырьмя портами M.2 для SSD (предусмотрены комплектные охладители M2 Frost Armor), адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также двумя слотами для графического адаптера (один с 16 линиями шины PCIe 5.0, а второе с 16 линиям PCIe 4.0). Цена платы составляет 360 долларов.