Плата Onda H610M+ поддерживает ОЗУ DDR4 и DDR5

Сетевые источники сообщают о выходе единственной в своем роде материнской платы Onda H610M+, которая поддерживает оперативную память стандарта DDR4 и DDR5. Новинку, относящуюся к типоразмеру Micro-ATX, оснастили одним слотом для модуля стандарта DDR5 и одним для DDR4 (каждый поддерживает до 32 ГБ ОЗУ), поддержкой чипов Intel Alder Lake в исполнении LGA1700, подсистемой питания работающей по схеме 8+1 фаза, тремя портами SATA, одним слотом для накопителей формата SSD M.2 и слотом PCIe x16 для графического адаптера. Цена платы в Китае составляет 95 долларов.