Плата Zeal-All ZA-SK1050 оснащается «встроенной» картой GeForce GTX 1050 Ti

В сети появилась информация о необычной китайской материнской плате Zeal-All ZA-SK1050, которая оснащается видеокартой GeForce GTX 1050 Ti. Плата характеризуется габаритами 235:197,5 мм, системной логикой B150, процессорным разъёмом LGA 1151, поддержкой процессором Intel Core 6-го и 7-го поколений, питанием через разъём 19 В, двумя слотами для оперативной памяти SODIMM DDR4-2133 до 32 ГБ, отсутствием стандартных слотов PCIe, системой охлаждения с алюминиевым радиатором и одним крупным вентилятором, четырьмя разъёмами SATA III, одним слотом mSATA для SSD-накопителей, одним mini-PCIe (mPCIe), двумя портам USB 2.0, пятью USB 3.0, четырьмя 4-pin разъёмами для вентиляторов, двумя LVDS, одним LPC-портом, кнопкой CMOS, одним HDMI-разъёмом, одним SATA, контроллером Realtek RTL8111E и модулем Realtek ALC662. При этом цена на плату стартует от 345 долларов.