Плата EVGA H370 Stinger рассчитана на работу с процессорами Intel

Состоялся анонс материнской платы EVGA H370 Stinger. Плата EVGA H370 Stinger подходит для медиацентра и игрового ПК, а также рассчитана на работу с процессорами Intel Core восьмого поколения в исполнении LGA 1151. Новинка выполнена в формате Mini-ITX. Габариты устройства составляют 170 * 170 мм. Предусмотрены интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 для вывода изображения, порты USB 3.1 Gen 2, USB 3.0 Gen 1 и USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд. О стоимости новинки EVGA H370 Stinger пока не сообщается.