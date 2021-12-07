Плату Gigabyte B660 Gaming X DDR4 показали на рендерах

Профильное издание VideoCardz поделилось изображениями материнской платы Gigabyte B660 Gaming X DDR4, которая еще не была представлена официально. Изделие характеризуется типоразмером ATX, поддержкой модулей памяти DDR4 до 128 ГБ в сумме, тремя слотами PCI Express x16, верхний из которых работает в режиме PCI-E 5.0, четырьмя разъёмами SATA 6 Гбит/с, тремя разъёмами M.2 для NVMe-накопителей, четырьмя портами USB 2.0, двумя USB 3.2 Gen 1 и USB 3.2 Gen 2, интерфейсами HDMI и DisplayPort, разъёмом 2,5-гигабитного сетевого интерфейса и аудиогнездами. Официальный анонс плат на чипсетах Intel 600-й серии среднего и доступного уровней вместе с новыми чипами Alder Lake-S ожидается уже в январе следующего года.