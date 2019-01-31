Платформа удаленного доступа Amber Smart Storage

Компания Amber выпустила универсальную платформу удаленного доступа Amber Smart Storage.

Обладая универсальным дизайном, это устройство позволяет легко хранить ваши файлы локально и получать к ним удаленный доступ. Amber Smart Storage позволяет выполнять резервное копирование, совместное использование и потоковую передачу по своему усмотрению. Кроме того, интеллектуальная платформа хранения обеспечивает более быстрый и безопасный способ хранения ваших цифровых фотографий, видео и файлов как онлайн, так и оффлайн.

Облачная служба, размещенная на серверах Amber, недоступна для общественности, поэтому ваши файлы защищены. Кроме того, приложение-компаньон обеспечивает удобное управление из любой точки мира. Имея емкость до 4 ТБ, Amber - это универсальное решение для защиты и обмена файлами. Стоимость данного гаджета составляет 550 долларов.