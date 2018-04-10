Платы Asus Prime X470-Pro и TUF X470-Plus Gaming засветились в сети

Компания Asus готовится к пришествию второго поколения процессоров AMD Ryzen выпуском сразу нескольких материнских плат на чипсете X470. Сегодня в сети появилась информация о моделях Prime X470-Pro и TUF X470-Plus Gaming. Обе платы представляют типоразмер ATX. Модель Prime X470-Pro получила по три слота PCIe x16 и PCIe x1, а TUF X470-Plus Gaming – три PCIe x1 и два слота для видеокарты. Также эта плата имеет восемь портов SATA 6 Гбит/с (четыре повернуты на 90°) и два слота M.2, а Prime X470-Pro получит только шесть портов SATA 6 Гбит/с. Также сообщается о подсистеме питания 10+1 у модели Prime X470-Pro10.