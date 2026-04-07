PlayStation предлагает геймерам сканировать свою внешность

Сегодня подразделение PlayStation представило новую программу под названием The Playerbase, которая позволит фанатам буквально попасть внутрь игр — начиная с Gran Turismo 7. Согласно официальному блогу, цель программы — приблизить преданных поклонников к экосистеме PlayStation. Участники, прошедшие отбор, смогут пройти 3D-сканирование своей внешности и появиться в игре в виде цифрового персонажа, например, как временный аватар персонажа в GT7. В дальнейшем Sony планирует расширить инициативу и добавить фанатов в другие проекты PlayStation Studios. Это открывает пространство для догадок — теоретически можно оказаться в мире The Last of Us, среди персонажей Horizon или даже в будущих проектах вроде Marvel’s Wolverine.

Чтобы попасть в программу, нужно подать заявку, после чего кандидатов отберут и пригласят на видеособеседование. Финальный выбор будет зависеть не только от личной истории, но и от вовлечённости в экосистему — насколько активно пользователь играет, сколько времени провёл в серии Gran Turismo, какие трофеи получил и даже каким количеством устройств и контента PlayStation владеет. По сути, это не просто конкурс для фанатов, а ещё один шаг к более тесной интеграции игроков в игровые миры — пусть и ценой передачи ещё большего объёма личных данных. В будущем, вероятно, программу сделают открытой, то есть любой желающий сможет отсканировать своё лицо вебкой или смартфоном, чтобы попасть в виртуальный мир любимого проекта.
