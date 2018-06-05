Plextor представляет новейший накопитель M9Pe Extreme -Ultra Hi-Speed ​​NVMe

Сегодня Plextor анонсирует новый M9Pe Extreme, обеспечивающий последовательную скорость чтения / записи до 6500/5000 Мбит / с.

Следующее поколение M9Pe Extreme сочетает в себе технологически совершенные компоненты и интеллектуальный NVMe чип от Marvell 88NR2241 вместе с эксклюзивными технологиями PLEXTOR для обеспечения высокой производительности, требуемой профессионалам, профессиональным геймерам и других пользователей, таких как анимационные редакторы, аудиовизуальные редакционный и т.д. M9Pe Extreme не только обеспечивает значительно улучшенную производительность передачи данных, но также предлагает функции RAID для резервирования данных и повышения производительности, что делает его отличным выбором для офисных или рабочих областей.