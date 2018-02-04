Plextor выпускает твердотельные накопители M8VC и M8VG

Plextor выпускает 2,5-дюймовую версию SSD и M2 серии M8V (с ценой V для значения) в их стеке продуктов. Серия M8V может похвастаться высококачественным контроллером и 64-слойным 3D-NAND, который обеспечивает последовательную скорость чтения / записи до 560/520 МБ / с; скорость чтения / записи до 82 000/81 000 IOPSPlextor предлагает модель 128GB / 256GB / 512GB для двух форм-факторов. M8V использует 64- слойную новейшую 3D- модель Toshiba и подключается к контроллеру SiliconMotion «SMI 2258». Два форм-фактора: 2.5 и M.2 2280. Технические характеристики показывают последовательные считывания 560 МБ / с, запись 400 МБ / с, случайное считывание 60 000 IOPS, запись 70 000 IOPS для самой маленькой модели с выносливостью 70 ТБВТ, 256 ГБ имеет 560 МБ / с, 510 МБ / сек и ~ 80 000 ИОПС с 140 ТБВ. Тогда самые большие модели 512 ГБ имеют 560 МБ / с, 520 МБ / с, ~ 81 000 ИОПС и 280 ТБВ.

Технология LDPC (контроль плотности с низкой плотностью) обеспечивает безопасность и целостность передачи данных благодаря превосходному механизму коррекции ошибок. Кроме того, серия M8V поддерживает RAID Engine (ускоритель массива накопителей) и формирование данных (управление данными) для повышения стабильности передачи данных.До 560 МБ / с Последовательное чтениеДо 520 МБ / с Последовательная записьДо 82 000 IOPS Случайное чтениеДо 81 000 случайных записей IOPS