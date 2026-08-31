По данным Omdia, лидером в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более стала Hisense

Согласно данным аналитического агентства Omdia, компания Hisense заняла лидирующую позицию в мире по объёму отгрузок моделей с диагональю 100 дюймов и более. Доля рынка бренда в этом сегменте достигла 55,1%. Подобный успех объясняется двумя ключевыми факторами: увеличением потребительского интереса к крупноформатным экранам, обеспечивающим эффект полного погружения, а также высоким уровнем домашнего просмотра, который компания гарантирует всё более широкой аудитории. Используя завоёванные позиции, Hisense уделяет первостепенное внимание качеству визуального опыта, превращая современные дисплейные технологии в живые и достоверные впечатления. В модельном ряду Hisense UR9 применяется технология RGB MiniLED, которая предполагает автономное управление красным, зелёным и синим свечением непосредственно в зоне фоновой подсветки. Это решение позволяет добиться точной передачи оттенков, выразительной контрастности и проработки мельчайших элементов изображения. Кинокартины приобретают большую художественную глубину, спортивные матчи выглядят сочнее, а каждый отдельный кадр воспринимается как более естественный.

Возможности технологии MiniLED становятся шире благодаря моделям Hisense U7 и Hisense U6 Pro, созданным на платформе Hi-QLED MiniLED. Эти устройства объединяют локальное затемнение с квантовыми точками Quantum Dot, что усиливает яркость светлых фрагментов, углубляет чёрный цвет и повышает насыщенность палитры. Зрители получают возможность рассмотреть каждую мелкую деталь в художественных фильмах, прямых эфирах соревнований и развлекательных передачах. Компетенции Hisense в производстве телевизоров с большой диагональю также распространяются на направление лазерных устройств. В 2025 году на долю этого производителя пришлось более 70% всех мировых поставок подобной продукции. Другими словами, свыше двух третей лазерных телевизоров, проданных на международном рынке, были выпущены именно Hisense. Такая статистика подтверждает долгосрочную стратегию компании, нацеленную на трансформацию привычных подходов к организации домашнего досуга.
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