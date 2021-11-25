По данным TrendForce, доход от флэш-памяти NAND вырос на 15%

Согласно последним исследованиям TrendForce, рост рынка флэш-памяти NAND в 3 квартале 2021 года был обусловлен, прежде всего, высоким спросом со стороны центров обработки данных и смартфонов. В частности, гипермасштабируемые поставщики флэш-памяти NAND и корпоративные клиенты продолжили свою закупочную деятельность, начатую во 2 квартале, для развертывания продуктов на базе новых процессорных платформ. С другой стороны, основные бренды смартфонов также расширили объем закупок флэш-памяти NAND, готовясь выпустить свои новые флагманские модели.

Таким образом, клиенты в области серверов и смартфонов внесли значительный вклад в рост доходов отрасли флэш-памяти NAND в 3 квартале. Однако в то же время поставщики также предупредили, что заказы от OEM-производителей ПК начали демонстрировать признаки снижения. В целом по отрасли » За 3 квартал общий объем отгрузки битов NAND Flash увеличился почти на 11%, а общий объем ASP Flash NAND вырос почти на 4%. Благодаря росту цен и расширению поставок, общий квартальный доход от флэш-памяти NAND увеличился на 15% по сравнению с предыдущим кварталом до нового рекордного уровня в 18,8 млрд долларов США в 3 квартале 21 года.

В четвертом квартале влияние продолжающихся пробелов в компонентах распространилось на многочисленные сегменты приложений на рынке флэш-памяти NAND, поскольку проблема нехватки мощностей на рынке литейных производств остается нерешенной. В настоящее время компонентов NAND Flash в изобилии по сравнению с другими видами ключевых компонентов. Для OEM и ODM разница между уровнем запасов NAND Flash и уровнями запасов других компонентов за последние несколько месяцев увеличилась. Поэтому им приходится сокращать заказы и запасы NAND Flash. По мере корректировки запасов, контрактные цены на NAND Flash начнут падать, что положит конец нескольким кварталам сильного роста доходов поставщиков.
Комментарии и отзывы NAND
Оперативная память GIGABYTE AORUS DDR5…
Оперативная память GIGABYTE AORUS DDR5GIGABYTE представила свои первые комплекты памяти DDR5 под брендом AORUS. На изображении ниже представлен…
Новый твердотельный накопитель Samsung 980 Pro для PS5 с рад…
Новый твердотельный накопитель Samsung 980 Pro для PS5 с радКомпания Samsung создала новую модель твердотельного накопителя 980 Pro, разработанную для Sony PlayStati…
ADATA объявила о выпуске твердотельных накопителей линейки L…
ADATA объявила о выпуске твердотельных накопителей линейки LКомпания ADATA объявила о выпуске твердотельных накопителей линейки LEGEND. Новую линейку представляют мо…
Бренд KLEVV разработал игровую память DDR5…
Бренд KLEVV разработал игровую память DDR5Бренд KLEVV объявил о выпуске новой серии памяти DDR5, которая включает в себя стандартную память и памят…
Kingston FURY представляет непревзойдённую производительност…
Kingston FURY представляет непревзойдённую производительностИгровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., мирового лидера в области производства памяти…
Представлена память ADATA XPG ROG Spectrix D50 DDR4 RGB…
Представлена память ADATA XPG ROG Spectrix D50 DDR4 RGBИгровое подразделение ADATA, XPG совместно с ASUS представила модули памяти ROG Spectrix D50 DDR4 RGB. …
Утечка информации оперативной памяти Corsair Dominator Plati…
Утечка информации оперативной памяти Corsair Dominator PlatiВ интернете просочилась утечка информации модулей памяти Dominator Platinum RGB от Corsair. Наряду с крас…
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/1…
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/1В линейку оперативной памяти IRP-4000D4V64L18S/16GDC от Goodram входят модули памяти от 8 до 16 Гбайт, ча…
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформахОбзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor