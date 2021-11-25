По данным TrendForce, доход от флэш-памяти NAND вырос на 15%

Согласно последним исследованиям TrendForce, рост рынка флэш-памяти NAND в 3 квартале 2021 года был обусловлен, прежде всего, высоким спросом со стороны центров обработки данных и смартфонов. В частности, гипермасштабируемые поставщики флэш-памяти NAND и корпоративные клиенты продолжили свою закупочную деятельность, начатую во 2 квартале, для развертывания продуктов на базе новых процессорных платформ. С другой стороны, основные бренды смартфонов также расширили объем закупок флэш-памяти NAND, готовясь выпустить свои новые флагманские модели.

Таким образом, клиенты в области серверов и смартфонов внесли значительный вклад в рост доходов отрасли флэш-памяти NAND в 3 квартале. Однако в то же время поставщики также предупредили, что заказы от OEM-производителей ПК начали демонстрировать признаки снижения. В целом по отрасли » За 3 квартал общий объем отгрузки битов NAND Flash увеличился почти на 11%, а общий объем ASP Flash NAND вырос почти на 4%. Благодаря росту цен и расширению поставок, общий квартальный доход от флэш-памяти NAND увеличился на 15% по сравнению с предыдущим кварталом до нового рекордного уровня в 18,8 млрд долларов США в 3 квартале 21 года.

В четвертом квартале влияние продолжающихся пробелов в компонентах распространилось на многочисленные сегменты приложений на рынке флэш-памяти NAND, поскольку проблема нехватки мощностей на рынке литейных производств остается нерешенной. В настоящее время компонентов NAND Flash в изобилии по сравнению с другими видами ключевых компонентов. Для OEM и ODM разница между уровнем запасов NAND Flash и уровнями запасов других компонентов за последние несколько месяцев увеличилась. Поэтому им приходится сокращать заказы и запасы NAND Flash. По мере корректировки запасов, контрактные цены на NAND Flash начнут падать, что положит конец нескольким кварталам сильного роста доходов поставщиков.