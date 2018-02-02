PocketBook 740 уже в России

На территории России официально представили новую читалку PocketBook 740, которая вас точно заинтересует, если вы читаете книги постоянно. Это флагманская модель с минимальными рамками справа и слева, с отличным экраном и множеством дополнительных возможностей. Конечно, дизайн корпуса тоже шикарен и выглядит устройство максимально премиально. Стоимость читалки для России составляет 15000 рублей, это может показаться дорогим приобретением, но на деле все не совсем так. Во-первых, внутри читалки уже будет установлено 500 книг, которые вы можете читать и получать удовольствие, плюс стоимость одной книги в твердом переплете составляет около 500 рублей, то есть покупаете PocketBook 740 и после прочтения тридцати книг пойдет экономия. Отличное устройство, которое вам точно придется по душе.