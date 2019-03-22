Pocketalk - миниатюрный голосовой переводчик

Для путешественников и деловых людей доступно новое устройство для перевода на иностранный язык. Простой в использовании интерфейс, Pocketalk переводит между 74 языками практически в режиме реального времени. После установки двух языков нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую языку, на котором вы говорите и Pocketalk будет отображать текст перевода на главном экране. Двойной микрофон и динамик оснащен технологией шумоподавления.

Pocketalk требует подключения к Интернету для работы и доступа к надежным языковым движкам и передовым облачным технологиям, которые Sourcenext считает более точными, чем Google Translate. С использованием ИИ механизм перевода повышает точность распознавания речи и двусторонних преобразований голоса с течением времени. В комплект поставки входит док-станция для зарядки и USB-кабель для зарядки типа C за $ 249.