Poco F6 получит SoC Snapdragon 8s Gen 3 и

Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о смартфоне Poco F6, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит суббфлагманскую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, OLED-экран производства TCLD или Tianma, тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX355), а также селфи-камеру на OmniVision OV20B40. Ранее в сети появилась информация о том, что смартфон Poco F6 Pro окажется переименованным для международного рынка Redmi K70. Последний оценен в Китае от 350 долларов.

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