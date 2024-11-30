Poco F7 Ultra засветился в сети

В базе данных американского регулятора FCC обнаружилось упоминание смартфона Poco F7 Ultra, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие предустановленной фирменной прошивки HyperOS 2.0 на базе операционной системы Android 15, модуля NFC, поддержи Bluetooth и Wi-Fi 7, модема 5G и версий на 12 ГБ/256, 12/512 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Предполагается, что Poco F7 Ultra является глобальной версией выпущенного несколько дней назад в Китае Redmi K80 Pro. Если это правда, то новинка получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, графический процессор D1, ОЗУ LPDDR5X, флэш-память UFS 4.0, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления LTPS до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 2560 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальца, селфи-камеру на 20 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Light Hunter 800), 32 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (перископ Samsung S5KJN5 с 2,5-кратным оптическим приближением), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Впрочем, небольшие отличие в параметрах вполне возможны.