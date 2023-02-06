Poco M5 и M5s с 6/128 ГБ выпустили в России

Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу новую версию смартфонов Poco M5 и M5s. Если ранее пользователям были доступны варианты с 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, то теперь можно приобрести версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Она оценена в 16490 рублей и 17 490 рублей соответственно.

Напомним, что Poco M5 оснащается 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм разъемом для наушников, ИК-излучателем, стереодинамиками, поддержкой Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом, габаритами 164:76,1:8,9 мм, массой 201 грамм, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт быстрой зарядки.