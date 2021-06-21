Poco X3 Pro - недорогой смартфон с чипом Snapdragon 860

Xiaomi завоевывает рынок смартфонов, выпуская качественные, недорогие, но обладающие впечатляющими характеристиками устройства. Одним из последних выпущенных смартфонов компании является Poco X3 Pro.

Poco X3 Pro оснащен большим IPS-экраном размером 6,67 дюймов с разрешением Full HD+. Экран имеет частоту обновления 120 Гц и защитное стекло Gorilla Glass 6. Высокая частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц уменьшает задержку касания. За работу смартфона отвечает производительная платформа Qualcomm Snapdragon 860. Модель доступна в комплектации с 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, а внутренняя память 128 ГБ и 256 ГБ. Улучшенная технология памяти UFS 3.1 обеспечивает высокую скорость чтения и записи. Емкость аккумулятора составляет 5160 мАч с функцией быстрой зарядки 33 Вт. Poco X3 Pro оснащен двойными динамиками для объемного звучания. Что касается камеры: в смартфоне установлена 48 МП основная камера, 8 МП сверхширокоугольная камера, 2 МП датчик глубины и 2 МП макро камера. Фронтальная камера на 20 МП.

Средняя цена Poco X3 Pro на рынке установлена в 17 тысяч рублей за версию с 6/128 ГБ.
Комментарии и отзывы Poco X3 Pro
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