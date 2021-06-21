Poco X3 Pro - недорогой смартфон с чипом Snapdragon 860

Poco X3 Pro оснащен большим IPS-экраном размером 6,67 дюймов с разрешением Full HD+. Экран имеет частоту обновления 120 Гц и защитное стекло Gorilla Glass 6. Высокая частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц уменьшает задержку касания. За работу смартфона отвечает производительная платформа Qualcomm Snapdragon 860. Модель доступна в комплектации с 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, а внутренняя память 128 ГБ и 256 ГБ. Улучшенная технология памяти UFS 3.1 обеспечивает высокую скорость чтения и записи. Емкость аккумулятора составляет 5160 мАч с функцией быстрой зарядки 33 Вт. Poco X3 Pro оснащен двойными динамиками для объемного звучания. Что касается камеры: в смартфоне установлена 48 МП основная камера, 8 МП сверхширокоугольная камера, 2 МП датчик глубины и 2 МП макро камера. Фронтальная камера на 20 МП.
Средняя цена Poco X3 Pro на рынке установлена в 17 тысяч рублей за версию с 6/128 ГБ.