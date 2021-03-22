Poco X3 Pro с 120-Гц экраном и Snapdragon 860 оценен в €250

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов долгожданной моделью Poco X3 Pro, которой прочат судьбу бестселлера Poco F1. Итак, новинку оснастили 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 450 кд/м2, поддержкой HDR10 и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 860 с тактовой частотой до 2,96 ГГц и графикой Adreno 640, селфи-камерой на 48 Мп, тыльной квадрокамерой на 48 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), поддержкой NFC, боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом, батареей на 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной ОС Android 11 с прошивкой MIUI 12. Версия с 6/128 ГБ памяти будет стоить 250 евро, а вариант на 8/256 ГБ обойдется в 300 евро.