Poco X3 Pro стал самым продаваемым телефоном в Европе во время Черной пятницы

Старший исполнительный директор Xiaomi Лу Вейбинг сообщил в социальных сетях, что Poco X3 Pro получил огромный успех в Европе. Устройство было самым продаваемым смартфоном на Amazon на шести ключевых рынках Западной Европы - Испании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и Великобритании. Лу Вейбинг сопроводил изображение текстом, с гордостью объявив, что в 2021 году Poco стремительно развивается.

Poco X3 Pro начал продаваться по цене 249 евро в марте 2021 года, но в Черную пятницу цена его была значительно снижена - пользователи могли получить вариант 6/128 ГБ за 179 евро, либо 8/256 ГБ примерно за 200-220 евро.