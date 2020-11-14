Poco X3 стал самым продаваемым смартфоном распродажи

Компания AliExpress похвасталась итогами распродажи на День холостяков в России. Всего россияне сделали покупок на 19,3 млрд рублей. Топ самых популярных товаров возглавил Poco X3. Также в пятерку вошли смартфоны Redmi Note 9 Pro и iPhone 11 64 ГБ, ноутбук Huawei Matebook D 15, а также iPhone XR 64 ГБ.

Напомним, что Poco X3 оснащается чипсетом Snapdragon 732G, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношении сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX682), 13 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, симметричным разъемом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников, стереодинамиками, степенью защиты IP53, боковым дактилоскопом и модулем NFC.
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