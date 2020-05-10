Подбираем лучший чехол для Huawei Honor 8S

Лет пять назад можно было спокойно пользоваться смартфоном без чехла и защитной пленки, так как все гаджеты были достаточно прочными, крупными и увесистыми. Пользователь мог не переживать о том, что гаджет поцарапается о что-то легкое или будет полностью разбит при малейшем падении. Сейчас же ситуация кардинально изменилась и чехол для Huawei Honor 8S , к примеру, нужно заказывать обязательно, хотя это далеко не самый тонкий смартфон на рынке. Однако производитель все равно сделал его достаточно хрупким, чтобы потенциальный покупатель рано или поздно отправился заказывать аксессуары для гаджета.Стоит сказать, что использование чехла — вполне нормальная практика на сегодняшний день, ведь смартфоны стали заметно дороже, а развитие технологий приостановилось. Это раньше с каждым годом смартфон получал невероятную камеру, более мощный процессор и все в таком духе, но на текущий момент ситуация изменилась. Прирост производительности составляет 5-10%, так что пользователь может лет пять не менять смартфон, получая от него все необходимое. И именно по этой причине стоит приобретать чехол, ведь он позволит устройству прожить дольше без каких-либо проблем и повреждений.

Например, без чехла смартфон принимает все царапины и физические повреждения на свой корпус. Чаще всего страдает тыльная панель, ведь лицевая сторона покрыта стеклом закаленным и более устойчивое к возникновению царапин. А вот на тыльной стороне их всегда масса, так как там просто глянцевая поверхность, которая моментально собирает отпечатки пальцев, мелкие повреждения и так далее. Это достаточно неприятно, ведь тыльная панель гаджета что в синем, что в черном цвете достаточно темная, а значит, любое повреждение сует ярко заметно. Настоятельно рекомендуется в этом случае ставить чехол, который защитит гаджет.Тогда все царапины будут оставаться на чехле, повреждая его, тогда как сам смартфон останется нетронутым. Очень круто с этой проблемой справляется пластиковый чехол, а силикон, который тоже стоит недорого, еще и приятен на ощупь. Вариантов на самом деле очень много, каждый из них отлично справляется с поставленной задачей и не бьет по бюджету, так что мы рекомендуем ознакомиться с перечнем вариантов, заказать себе что-то и не переживать о том, что ваше устройство рано или поздно получит критическое повреждение. Это продлит его срок жизни.