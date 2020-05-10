Подбираем лучший чехол для Huawei Honor 8S

Стоит сказать, что использование чехла — вполне нормальная практика на сегодняшний день, ведь смартфоны стали заметно дороже, а развитие технологий приостановилось. Это раньше с каждым годом смартфон получал невероятную камеру, более мощный процессор и все в таком духе, но на текущий момент ситуация изменилась. Прирост производительности составляет 5-10%, так что пользователь может лет пять не менять смартфон, получая от него все необходимое. И именно по этой причине стоит приобретать чехол, ведь он позволит устройству прожить дольше без каких-либо проблем и повреждений.
Например, без чехла смартфон принимает все царапины и физические повреждения на свой корпус. Чаще всего страдает тыльная панель, ведь лицевая сторона покрыта стеклом закаленным и более устойчивое к возникновению царапин. А вот на тыльной стороне их всегда масса, так как там просто глянцевая поверхность, которая моментально собирает отпечатки пальцев, мелкие повреждения и так далее. Это достаточно неприятно, ведь тыльная панель гаджета что в синем, что в черном цвете достаточно темная, а значит, любое повреждение сует ярко заметно. Настоятельно рекомендуется в этом случае ставить чехол, который защитит гаджет.
Тогда все царапины будут оставаться на чехле, повреждая его, тогда как сам смартфон останется нетронутым. Очень круто с этой проблемой справляется пластиковый чехол, а силикон, который тоже стоит недорого, еще и приятен на ощупь. Вариантов на самом деле очень много, каждый из них отлично справляется с поставленной задачей и не бьет по бюджету, так что мы рекомендуем ознакомиться с перечнем вариантов, заказать себе что-то и не переживать о том, что ваше устройство рано или поздно получит критическое повреждение. Это продлит его срок жизни.