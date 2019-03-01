Подборка лучших акустических систем

JBL 305P MkII

Акустическая система - одна из важных составляющих как для домашнего кинотеатра, так и для подключения к телевизору или компьютеру. Современные бренды предлагают широкое разнообразие аксессуаров подобного типа. Какая система больше подойдет под ваши требования, и ваши капризы? С этим мы легко вам поможем. Предлагаем посмотреть нашу подборку лучших акустических систем, по-мнению МегаОбзор.

YAMAHA NS-6490

Акустическая система JBL 305P MkII - акустическим оформлением системы является схема фазоинвертор, корпус изготовлен из MDF, толщина стенок составляет 15 мм. Лицевая панель декорирована пластиком, который имеет эффектное глянцевое покрытие. Рассматриваемая система обладает хорошим звучанием, выходной мощностью 82 Вт и представляется весьма удачной акустикой, заслуживающей пристального внимания. За счёт использования усовершенствованных НЧ- и ВЧ-излучателей производителю удалось добиться улучшения качества звука обновлённых систем, немаловажную при этом сыграло использование патентованной технологии ICW™ (Image Control Waveguide), заимствованной у референсных мониторов M2. В основе технологии лежит определённая конструкция волновода, способствующая созданию бесшовного перехода между НЧ- и ВЧ-"драйверами" и расширению зоны "sweet spot".

KRK ROKIT 5 G3

Акустическая система YAMAHA NS-6490 - включает две трехполосные колонки с черными корпусами, выполненными из MDF. Колонки эффектно выглядят и могут качественно, без искажений и помех воспроизводить звуки в частотном диапазоне 45-23000 Гц. Полная мощность этого акустического комплекса с чистым и мощным звучанием достигает 140 Вт, так что на каждую фронтальную колонку в пике приходится 70 Вт выходной мощности. Такая акустика с номинальной мощностью на выходе 70 Вт оптимальна для домашней эксплуатации. Привлекающая качеством звучания домашняя акустическая система Yamaha NS-6490 снабжена позолоченными акустическими разъемами, призванными сократить воздействие помех, и магнитным экранированием. Колонки понравятся требовательному пользователю, который разбирается в акустическом оборудовании и выбирает устройства с наиболее чистым звуком. Они привлекают не только высоким качеством звучания, но и продуманным дизайном.

BEHRINGER Truth B2030A

Акустическая система KRK ROKIT 5 G3 - это активный двухполосной студийная акусническая система ближнего поля от легендарного производителя, предназначенная для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и диджея. Это третье поколение чрезвычайно успешной серии KRK ROKIT. Ее основная «фишка» – фирменный щелевой оптимизированный фазоинвертор. Корпус KRK ROKIT 5 G3 изготовлен из МДФ, содержит композитный НЧ-динамик диаметром 5” с конусом из стеклоарамидного волокна и ВЧ-динамик высокого разрешения диаметром 1” мм с мягким куполом, которые и обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Твитер даст возможность работать с верхним диапазоном частот вплоть до 35 кГц. Снизу АС располагается тот самый щелевой фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится и схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие, на средние и отдельно на высокие частоты. Мощность усилителей составляет 30+20 Ватт с максимальным звуковым давлением 106 дБ.

Heco Victa Prime 502

Акустическая система BEHRINGER Truth B2030A - эта активная двухполосная акустическая система является идеальным решением для мониторинга ближнего поля: от небольших микшерных комплексов до многоканальных surround-систем. Несмотря на свои компактные габариты, пиковый уровень звукового давления TRUTH B2030A может достигать 113 дБ SPL. Питаемый раздельными встроенными усилителями (75 и 35 Вт) с активным кроссовером, эта система обладает ультраровной частотной характеристикой в диапазоне частот от 50 Гц до 21 кГц. Низкочастотный 6 3/4" вуфер со специальной полипропиленовой мембраной, закрепленной на цельнолитом алюминиевом шасси, воспроизводит ровный, глубокий бас. Детальная передача кристально чистых высоких частот обеспечивается охлаждаемым ферромагнитной жидкостью ВЧ драйвером с ультравысоким разрешением. Уникальный волновод BEHRINGER и схема кроссовера с минимальным уровнем искажений гарантируют абсолютно ровную фазовую характеристику, великолепную дисперсию и стереопанораму.

Акустическая система Heco Victa Prime 502 - обновленная акустическая система Victa Prime от немецкой компании HECO. Благодаря крафт-бумаге, которой покрыты диффузоры динамиков, способна обеспечить чистое звучание сложных музыкальных произведений в крупных помещениях. Производителем была применена охлаждающая ферромагнитная жидкость – за счет этого ВЧ-динамики характеризируются повышенной мощностью. С помощью использования антирезонансных ножек, выполненных из резины, пользователь может провести безопасную установку АС. Напольная акустическая система Heco Victa Prime 502 black при воспроизведении аудиофайлов характеризуется однородностью звучания и отсутствием нежелательных вибраций.