Подборка лучших автомагнитол

2019-02-21, Автор - Ganibal; Продукт - Prology CMX-140; [95]
На сегодняшний день существует огромнейший выбор автомагнитол, различающихся в общем смысле по "наворотам": будь-то обычное головное устройство или полноценные мультимедийные системы с навигацией и прочими фишками. На рынке присутствуют много компаний-производителей, делающие главный упор на дизайн или на качество звука. Но абсолютно все автомагнитолы, которые производят на сегодняшний день, бывают двух стандартных размеров: 1DIN и 2DIN. Поэтому мы подготовили подборку лучших автомагнитол по мнению МегаОбзор.

Prology CMX-140

Автомагнитола Prology CMX-140 - хорошее настроение при поездке в вашем автомобиле вам обеспечено, ведь вы получите максимум удовольствия от звучания любимых мелодий. За его качество отвечают 4 канала звука мощностью по 45 Вт, диапазон частот от 40 до 15000 Гц, что гарантирует чистое звучание без искажений даже на низких частотах, а также эффект объемного звучания, которое словно бы обволакивает пользователя в салоне авто. Prology CMX-140 снабжен пультом ДУ для наибольшего удобства управления проигрывателем. С ним вы можете воспроизводить музыку с дисков, USB-устройств, а также задействовать радио.

SUPRA SFD-45U

Автомагнитола SUPRA SFD-45U - эта автомагнитола в черном цвете, обладает защитой от кражи: форматами воспроизведения: WMA, MP3 и максимальной мощность на канал: 40 Вт. Магнитола обладает компактными размерами, является функциональной, принимает диапазон радиоволн, считывает информацию с различных носителей, а также имеет высококачественный звук. Современный строгий дизайн отлично интегрируется в панель любого автомобиля, а высокая выходная мощность обеспечивает великолепное звучание. Прекрасное звучание и широкий спектр настроек, позволяющий выставить такие параметры воспроизведения, как любите именно вы. С этой качественной и надежной автомагнитолой вы сможете незаметно провести длительное время за рулем.

KENWOOD KMM-BT204

Автомагнитола KENWOOD KMM-BT204 - данная магнитола станет отличным приобретением для автомобилиста, который не может водить без сопровождения качественно звучащей музыки. Передняя панель аппарата выполнена в глянцевом черном цвете, который придает ему изысканный внешний вид. Прибор спроектирован и произведен легендарной компанией Kenwood, что является гарантией непревзойденного исполнения автопроигрывателя. Kenwood KMM-BT204 выполнен в традиционном типоразмере 1 din, который хорошо впишется в приборную панель большинства автомобилей. Питание аппарата осуществляется посредством его подсоединения к бортовой 12-вольтной сети. Общая выходная мощность четырехканального усилителя автопроигрывателя на максимальном уровне составляет 200 В, что свидетельствует о высоком потенциале аппарата. Отличительной особенностью автопроигрывателя является его возможность воспроизводить музыку различными методами: Bluetooth, USB, AUX.

SWAT WX-218UBW

Автомагнитола SWAT WX-218UBW - бездисковый медиаресивер со встроенным Bluetooth модулем. Основное, что бросается в глаза сразу, это уменьшенная по сравнению с привычным диагональ экрана устройства, более чем в полтора раза, она составляет 4 дюйма. Swat WX-218UBW читает и воспроизводит видео файлы форматов MKV/AV1/MOV/MP4/TS/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV/RMVB/AVI/DAT/ASF с разрешением до 1080 х 720 точек. Это с лихвой компенсирует отсутствие DVD-привода, который можно увереннно отнести к анахронизмам. То же касается и аудио блока, перечень воспроизводимых форматов весьма обширен - MP3/WMA/OGG/FLAC/APE/AAC/ AC3/ATRA/DTS. Помимо этого, можно слушать музыку через Bluetooth с помощью протокола AD2P.

Pioneer SPH-10BT

Автомагнитола Pioneer SPH-10BT - прекрасный вариант для установки в машине. Он используется для воспроизведения музыки с внешних накопителей, приема радиостанций в диапазоне FM. Дополнительно поддерживается работа с мобильными устройствами на Android и iOS. Данная модель принадлежит к типоразмеру 1 din. Автопроигрыватель Pioneer SPH-10BT подойдет для установки в различных машинах. Обязательно проверьте совместимость с вашим авто перед его покупкой. Автопроигрыватель поддерживает четыре канала звука. Номинальная мощность по ним составляет 22 Вт, а максимальная – 50 Вт. Водитель получает 13-полосный эквалайзер. С его помощью можно отрегулировать параметры звучания с учетом собственных пожеланий и предпочитаемого музыкального стиля. Вы сможете подключить мобильное устройство через Bluetooth, передавать с него сигнал для воспроизведения на проигрывателе. Дополнительно данная модель поддерживает проигрывание музыки с USB-накопителя. Устройство читает основные форматы аудиофайлов – AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA.

Комментарии:
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold оц...
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold оцКомпания Samsung представила складной смартфон Galaxy Fold, который открывает новую линейку. Новинку осна...
Смартфон Nokia 8 обновили до Android 9.0...
Смартфон Nokia 8 обновили до Android 9.0Вчера мы писали о том, что компания HMD Global начала распространять обновление до Android 9.0 Pie для см...
Смартфоны Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 и Mi Not...
Смартфоны Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 и Mi NotКомпания Xiaomi поделились о планах по выпуску обновления до Android 9.0 Pie для смартфонов Xiaomi Mi 6, ...
HyperX Cloud II Gun Metal – Лучшие игров...
HyperX Cloud II Gun Metal – Лучшие игровСогласитесь, современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору игровой периферии, особенно когда р...
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 получ...
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 получЗавтра, 22 февраля, состоится официальный анонс видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, а пока в сети появ...
Разобранный смартфон Samsung Galaxy S10+...
Разобранный смартфон Samsung Galaxy S10+Авторитетный инсайдер Роландт Квандт опубликовал любопытную фотографию смартфона Samsung Galaxy S10+, кот...
Смартфон Xiaomi Mi 9 собрал 650 000 пред...
Смартфон Xiaomi Mi 9 собрал 650 000 предВ сети начали появляться подробности о спросе на только что представленный флагманский смартфон Xiaomi Mi...
Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) получи...
Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) получиЕще в конце прошлого года компания Samsung начала тестировать прошивку на базе операционной системы Andro...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Mio MiVue i88. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Сравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камерыСравнение GoPro HERO7 Black и GoPro HERO5 Black. Выбор лучшей экшн-камеры
Обзор вентиляторов Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PSTОбзор вентиляторов Arctic P12 PWM PST и Arctic P14 PWM PST
Обзор Intel Core i7-9700K. Тесты в играх, разгон, сравнение с AMD Ryzen 7 2700XОбзор Intel Core i7-9700K. Тесты в играх, разгон, сравнение с AMD Ryzen 7 2700X
Обзор BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Недорогие смартфоны с емкой батарейкойОбзор BQ 5514L Strike Power 4G и BQ 5514G Strike Power. Недорогие смартфоны с емкой батарейкой
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S10Компания Samsung официально представила свой новый флагман под названием Samsung Galaxy S10, который оказ...
Обзор Resort Boss: Golf. Стань менеджеро...
Обзор Resort Boss: Golf. Стань менеджероМне всегда нравились подобные экономические стратегии, в которых очень много переменных и нужно постепенн...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForПроизводителям видеокарт приходится несладко в последнее время — новая линейка видеокарт стоит каких-то б...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою ф...
Обзор Red Tractor Tycoon. Создаём свою фМне всегда нравились подобные игры тем, что они не требуют от вас отличной реакции или каких-то невероятн...
Компания Hobby World выпустила первый но...
Компания Hobby World выпустила первый ноЖурнал «Мир Фантастики», издающийся с 2003 года стал настолько популярен у населения нашей страны, что но...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastВ последнее время многие геймеры стали обращать внимание на компактные игровые корпуса. В этом есть опред...
Обзор Plane Mechanic Simulator. Ремонтир...
Обзор Plane Mechanic Simulator. РемонтирНужно понимать, что Plane Mechanic Simulator — довольно необычная игра, которая требует от вас определенн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabМногие привыкли к тому, что на рынке есть всего один достойный планшетный компьютер — iPad. У компании Ap...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолж...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолжЯ играл в Far Cry 5 и эта игра принесла мне массу удовольствия. Злодеи вызывали эмоции, их хотелось наказ...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. Кр...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. КрКомпактные камеры — довольно удобная вещь не только для путешествий, но и для любительской или профессион...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus Soun...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus SounСовременным производителям смартфонов очень тяжело привлечь к себе внимание аудитории — нас уже разбалова...
Mio представила многофункциональные виде...
Mio представила многофункциональные виде13 февраля в Москве прошла пресс-конференция компании Mio, на которой были показаны две новые модели виде...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor