Подборка лучших автомагнитол

Prology CMX-140

На сегодняшний день существует огромнейший выбор автомагнитол, различающихся в общем смысле по "наворотам": будь-то обычное головное устройство или полноценные мультимедийные системы с навигацией и прочими фишками. На рынке присутствуют много компаний-производителей, делающие главный упор на дизайн или на качество звука. Но абсолютно все автомагнитолы, которые производят на сегодняшний день, бывают двух стандартных размеров: 1DIN и 2DIN. Поэтому мы подготовили подборку лучших автомагнитол по мнению МегаОбзор.

SUPRA SFD-45U

Автомагнитола Prology CMX-140 - хорошее настроение при поездке в вашем автомобиле вам обеспечено, ведь вы получите максимум удовольствия от звучания любимых мелодий. За его качество отвечают 4 канала звука мощностью по 45 Вт, диапазон частот от 40 до 15000 Гц, что гарантирует чистое звучание без искажений даже на низких частотах, а также эффект объемного звучания, которое словно бы обволакивает пользователя в салоне авто. Prology CMX-140 снабжен пультом ДУ для наибольшего удобства управления проигрывателем. С ним вы можете воспроизводить музыку с дисков, USB-устройств, а также задействовать радио.

KENWOOD KMM-BT204

Автомагнитола SUPRA SFD-45U - эта автомагнитола в черном цвете, обладает защитой от кражи: форматами воспроизведения: WMA, MP3 и максимальной мощность на канал: 40 Вт. Магнитола обладает компактными размерами, является функциональной, принимает диапазон радиоволн, считывает информацию с различных носителей, а также имеет высококачественный звук. Современный строгий дизайн отлично интегрируется в панель любого автомобиля, а высокая выходная мощность обеспечивает великолепное звучание. Прекрасное звучание и широкий спектр настроек, позволяющий выставить такие параметры воспроизведения, как любите именно вы. С этой качественной и надежной автомагнитолой вы сможете незаметно провести длительное время за рулем.

SWAT WX-218UBW

Автомагнитола KENWOOD KMM-BT204 - данная магнитола станет отличным приобретением для автомобилиста, который не может водить без сопровождения качественно звучащей музыки. Передняя панель аппарата выполнена в глянцевом черном цвете, который придает ему изысканный внешний вид. Прибор спроектирован и произведен легендарной компанией Kenwood, что является гарантией непревзойденного исполнения автопроигрывателя. Kenwood KMM-BT204 выполнен в традиционном типоразмере 1 din, который хорошо впишется в приборную панель большинства автомобилей. Питание аппарата осуществляется посредством его подсоединения к бортовой 12-вольтной сети. Общая выходная мощность четырехканального усилителя автопроигрывателя на максимальном уровне составляет 200 В, что свидетельствует о высоком потенциале аппарата. Отличительной особенностью автопроигрывателя является его возможность воспроизводить музыку различными методами: Bluetooth, USB, AUX.

Pioneer SPH-10BT

Автомагнитола SWAT WX-218UBW - бездисковый медиаресивер со встроенным Bluetooth модулем. Основное, что бросается в глаза сразу, это уменьшенная по сравнению с привычным диагональ экрана устройства, более чем в полтора раза, она составляет 4 дюйма. Swat WX-218UBW читает и воспроизводит видео файлы форматов MKV/AV1/MOV/MP4/TS/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV/RMVB/AVI/DAT/ASF с разрешением до 1080 х 720 точек. Это с лихвой компенсирует отсутствие DVD-привода, который можно увереннно отнести к анахронизмам. То же касается и аудио блока, перечень воспроизводимых форматов весьма обширен - MP3/WMA/OGG/FLAC/APE/AAC/ AC3/ATRA/DTS. Помимо этого, можно слушать музыку через Bluetooth с помощью протокола AD2P.

Автомагнитола Pioneer SPH-10BT - прекрасный вариант для установки в машине. Он используется для воспроизведения музыки с внешних накопителей, приема радиостанций в диапазоне FM. Дополнительно поддерживается работа с мобильными устройствами на Android и iOS. Данная модель принадлежит к типоразмеру 1 din. Автопроигрыватель Pioneer SPH-10BT подойдет для установки в различных машинах. Обязательно проверьте совместимость с вашим авто перед его покупкой. Автопроигрыватель поддерживает четыре канала звука. Номинальная мощность по ним составляет 22 Вт, а максимальная – 50 Вт. Водитель получает 13-полосный эквалайзер. С его помощью можно отрегулировать параметры звучания с учетом собственных пожеланий и предпочитаемого музыкального стиля. Вы сможете подключить мобильное устройство через Bluetooth, передавать с него сигнал для воспроизведения на проигрывателе. Дополнительно данная модель поддерживает проигрывание музыки с USB-накопителя. Устройство читает основные форматы аудиофайлов – AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA.