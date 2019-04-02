Подборка лучших домашних метеостанций

BVItech BV-61BMK

Когда впервые возникает идея покупки домашней метеостанции, мы не совсем точно понимаем, на что обращать внимание в первую очередь. Кто-то основывает свой выбор исключительно на дизайне, для других важна цена, а третьи обращают внимание на какие-то дополнительные опции. Но самым основным показателем метеостанции является ее востребованность, от чего и будет зависеть, станет ли выбранная метеостанция полезным гаджетом, или она будет очередным пылесборником. Поэтому мы подобрали для вас подборку лучших домашних метеостанций, по мнению

Xiaomi MiaoMiaoce Smart Hygrometer

- всегда сообщит вам самые необходимые сведения: какая температура на улице и в доме и какое атмосферное давление. Также метеостанция дает прогноз погоды на 12 часов или на сутки по вашему выбору, который отображается в виде пиктограмм. В зимнее время поступает предупреждение о гололеде. Вся информация выводится на большой LED-дисплей высотой 196 мм и легко считывается благодаря яркой контрастной подсветке. Также метеостанция сообщает своему владельцу текущие время и дату и выполняет функции будильника. Благодаря инфракрасному датчику движения в режиме Snooze доступно отключение будильника на 5 минут взмахом руки. Для измерения наружной температуры используется беспроводной датчик, который может передавать сигнал на расстоянии до 50 м. Чтобы поставляемая им информация была более точной, его рекомендуется закреплять с северной стороны здания. Источником питания датчика служат две батарейки АА; при низком заряде батареек на дисплее загорается соответствующий индикатор. Для питания метеостанции в комплект входит сетевой адаптер.

HAMA EWS-3000

- экран E-Ink, или так называемые «электронные чернила», намного приятнее обычных жидкокристаллических. Специальная технология имитирует обычную печать на бумаге, поэтому такой дисплей не слепит и не наносит вред сетчатке глаза. Текст хорошо читается под любым углом. Немецкая компания Sensirion является лидером в производстве датчиков. Она работает на рынке более 20 лет, и создала современную технологию CMOSens. В нашей модели стоят именно такие сенсоры. Они обладают высокой точностью измерений: погрешность в температуре не превышает 0,3 градуса, а погрешность в показателе влажности – не более 3 %. Xiaomi MiaoMiaoce Smart Hygrometer можно разместить на столе на специальной подставке, приклеить к стене, либо прикрепить на магните. Крепежи входят в комплект. Прибор изготовлен из поликарбоната, ABS-пластика и органического стекла. Эти материалы абсолютно безопасны для людей и окружающей среды. Подтверждение тому – сертификат ROCS, выданный компании Сяоми на эту новинку. Метеостанция Xiaomi MiaoMiaoce Smart Hygrometer работает на батарейке типа CR2032. Благодаря оптимизированной прибор расходует минимальное количество мощности, так что вам не придется часто менять батарейку.

La Crosse WS9057

- компактная метеостанция станет вашим незаменимым помощником. Вы всегда будете знать, какая на улице погода. С помощью метеостанции Hama EWS-3000 вы всегда сможете измерить точную температуру воздуха. Кроме того, в устройстве отображается точное время, а также можно использовать как будильник. Метеостанция оснащена надежным и ярким экраном. Питание – автономное, от батареек типа AA.

Ea2 ED602

- продукция известной французской фирмы, отлично зарекомендовавшей себя на рынке профессиональных зарядных устройств для специалистов - фотографов. Станция дает прогноз погоды на предстоящий период времени 12-24 ч, имеет функции определения влажности и температуры как внутри, так и снаружи помещения. Данная модель оснащена внешним беспроводным датчиком швейцарского производства для определения наружной температуры и влажности. Сигнал может передаваться на расстояние до 100 метров. Новый протокол передачи данных IT+ гарантирует высокую помехоустойчивость беспроводного датчика. На экране прибора отображается история изменения давления. На основании данных об изменении давления, устройство прогнозирует будущие изменения погоды и выводит их в виде понятных пиктограмм (ясно, облачно, дождь) на ЖК экран монитора.

- хороший помощник в определении погоды на улице и температурного режима в доме. Электронный дисплей выводит информацию, которая поступает на основной прибор с дистанционного беспроводного датчика. Максимальная удаленность – 30 метров. Метеостанция Ea2 ED602 оснащена будильником, календарем и часами. В дисплей встроена функция подсветки, поэтому в темное время суток вам не понадобится включать основное освещение, чтобы узнать последние показатели температуры или влажности. Пластиковый монохромный корпус станет настоящим украшением интерьера вашей комнаты. Метеостанция работает от батареек типа AAA (3 шт).