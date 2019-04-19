Подборка лучших электрических стабилизаторов для смартфона

Zhiyun Smooth 4

Сегодня уже все привыкли к тому, что даже самые дешевые смартфоны умеют снимать видео в формате Full HD, a флагманские аппараты давно снимают в 4К разрешении. Однако даже наличие в смартфоне камеры с системой стабилизации изображения не позволяет добиться приемлемой плавности видео, которое смотрелось бы профессионально и радовало всех зрителей. В этой ситуации на помощь приходят современные ручные стабилизаторы для смартфонов – умные и весьма компактные устройства с бесколлекторными приводами для 3-х осевой стабилизации видео и множеством дополнительных функций. В этой статье мы собрали подборку из лучших электрических стабилизаторов для смартфона, по мнению

DJI Osmo Mobile 2

Электрический стабилизатор для смартфона- он превратит ваш смартфон в супер профессиональную камеру, которая поможет снять кадры прямо как в фильме. Теперь вы будете снимать только четкие и плавные кадры с помощью всего двух устройств, смартфона и стабилизатора. Новая система управления позволит управлять камерой смартфона и самим стабилизатором не касаясь экрана телефона. В Smooth 4 используется более чувствительное колесо фокусировки, которое обеспечивает увеличение/уменьшение масштаба, либо настройку фокуса. Zhiyun Smooth 4 имеет специальные режимы для съемки таймлапсов. Устройство поддерживает такие режимы как Таймлапс, Моушнлапс, Гиперлапс позволяет снимать движение толпы, распускающиеся цветы, восходы солнца, плывущие облака.

Moza Mini-MI

Электрический стабилизатор для смартфона- удивит вас плавностью видео при съемке в динамичных условиях. Для получения результата достаточно выбрать объект, за которым камера смартфона будет следить с помощью функции ActiveTrack. Бесколлекторные двигатели подвеса сглаживают незначительные вибрации при беге или езде на скейте, а также нейтрализуют сильную тряску, если съемка ведется во время прыжков на батуте или других условиях. Кроме того, Osmo Mobile 2 позволяет своими руками без использования специального профессионального кинематографического оборудования получить эффект долли-зума, известного также как транстрав. Osmo Mobile 2 – это уникальное устройство для ежедневной съемки. Компактные размеры 72 × 113 × 295 мм и малый вес (485 грамм) позволяют постоянно носить с собой подвес и использовать его для съемок запоминающихся моментов. При этом стабилизатор изготовлен из прочнейших композитных материалов.

FeiyuTech Vimble 2

Электрический стабилизатор для смартфона- первый в мире трехосевой стабилизатор для записи видео на профессиональном уровне с индуктивной беспроводной зарядкой для телефона. Благодаря индуктивной зарядке, встроенной в стабилизатор, стало возможным заряжать мобильные телефоны с поддержкой Qi без разъемов и кабелей даже во время съемки. Если в телефоне нет опции беспроводной зарядки, то можно воспользоваться кабелем USB и подзарядиться от батареи стедикама через 5-вольтовый USB-разъем. Последний рассчитан на 2 ампера, что делает возможной зарядку даже самых энергоемких смартфонов. USB разъем Mini-MI совместим практически со всеми зарядными устройствами и повербанками (компактными накопителями и хранилищами энергии от внешнего источника).

Gmini GM-STD3200B

Электрический стабилизатор для смартфона- это новая модель стабилизатора от компании Feiyu Tech. Стабилизатор позволяет пользователям смартфонов настраивать угол его установки в держателе стабилизатора, что упрощает получение правильной композиции. Наиболее приятной особенностью стабилизатора является раскладная телескопическая ручка. Между рукояткой стабилизатора и держателем смартфона интегрирована специальная штанга, которая легко превращает Vimble 2 в штатив для селфи. При этом, все функции стабилизатора остаются неизменными.

Электрический стабилизатор для смартфона- функциональный и современный аксессуар для съемки на профессиональном уровне. Благодаря использованию современных технологий и богатому функционалу вы сможете воплотить все свои художественные задумки, снимая потрясающее видео без тряски и рывков: режим съемки панорамы следит за скоростью движения стабилизатора и плавно доворачивает камеру для съемки обзорных кадров, а режим слежения за объектом поворачивает камеру при движении и не сбивает фокус.