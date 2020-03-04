Подборка лучших игровых кресел до 20 000 тысяч рублей. AeroCool Aero 1 Alpha

Cougar Rampart

Чтобы повысить комфортабельность занятия любимым делом за компьютером или же эффективность в играх, а также сохранить правильную осанку, наш канал MegaObzor.com подберет лучшие игровые кресла по функциональности, характеристикам, комфортности и цене до 20 000 тысяч рублей. Благодаря этому Вы сможете определиться с правильным выбором покупки игрового кресла.Компьютерное игровое кресло Cougar Rampart - это совершенное игровое кресло для тех, кому важно непревзойденное качество, максимальный комфорт и великолепный дизайн. Кресло выполнено в дизайне гоночного автомобиля, в отделке фигурных боковин кресла Rampart используется замша премиального качества. Спинка кресла обладает отличными ортопедическими характеристиками и помогает вашему позвоночнику во время долгих часов игры.

Для дополнительной надежности кресла, газовый лифт защищен прочным стальным кожухом и получил 4 класс. Заявлена поддержка веса до 120 кг. Кресло Rampart позволяет зафиксировать спинку в любой позиции от 90º до 170º.

Gamdias ULISSES MF1

Дышащая эко-кожа кресла Rampart приятна на ощупь и остается свежей на протяжении всей игры и работы за компьютером. Если вы ищете именно эти качества в вашем игровом кресле, то Rampart - это то, что вам нужно!Gamdias ULISSES MF1 это флагманское компьютерное игровое кресло компании Gamdias. Кресло Gamdias ULISSES MF1 изготовлено из высококачественных материалов и получило ортопедическую конструкцию. Благодаря такой конструкции, спинка кресла обеспечивает надежную поддержку вашей осанки и позволяет наслаждаться любимыми играми долгие часы напролет без дискомфорта.

Модель оснащена высокой спинкой и довольно широким сиденьем, поэтому она отлично подойдет для пользователей с разным телосложением. Кресло способно выдерживать до 200 кг общего веса благодаря газовой пружине четвертого класса.

Также кресло оснащено надежным механизмом топ-ган, позволяющим регулировать его положение без каких-либо трудностей.

Tesoro Zone Balance

Если Вам требуется игровое кресло, обладающее превосходной функциональностью и широкими возможностями для настройки подвижных частей, то в таком случае Gamdias Ulisses MF1 просто отличный вариант!Zone Balance - это современная модель игрового кресла от компании Tesoro, призванная обеспечить максимальный комфорт при пользовании.

Высота спинки составляет 78 см. Само кресло рассчитано на людей с весом до 120 килограммов. В основе скрывается металлический каркас, обеспечивающий жесткость и надежность.

В кресле используется газлифт 4 класса, который предлагает изменение высоты в диапазоне от 35 до 43 сантиметров. Также регулируется наклон спинки до 180 градусов.

ThunderX3 EC3

Полиуретановая эко кожа премиального качества выполнена в стильном дизайне и обеспечивает долговечность и водонепроницаемость. Не бойтесь разлить чай на любимое кресло. Дышащий материал не позволит телу потеть даже в самых ожесточенных боях на полях виртуальной реальности. Кресло Tesoro Zone Balance можем смело рекомендовать к покупке, так как кресло обязательно подойдет всем людям, кто проводит за компьютером продолжительное время. Однако нужно учитывать габариты сидения и максимальную нагрузку на которую рассчитано кресло.Компьютерное игровое кресло ThunderX3 EC3 относится к недорогому ценовому сегменту. При этом оно предлагает откидную спинку, механизм качания и несколько вариантов цветового исполнения. Отдельно отмечается использование эко-кожи с дышащей поверхностью AIR Tech.

Кресло EC3 является одной из моделей линейки игровых кресел под названием Era. Данная серия создана в соответствии с высокими стандартами качества, направленными на обеспечение полного удобства при пользовании, не уступающего по уровню тем креслам, которые широко используются в профессиональном киберспорте.

ThunderX3 EC3 оснащен газовой пружиной третьего класса, которая выдерживает вес до 150 кг и позволяет легко отрегулировать высоту кресла. Кроме того, данный газлифт обеспечивает полную безопасность во время пользования без каких-либо условностей. Спинка кресла имеет особую форму. Она отличается небольшим изгибом в области поясницы, который и обеспечивает еще большую поддержку вашей осанки в процессе пользования.

AeroCool AERO 1 Alpha

Дизайн кожзаменителя выполнен в особом стиле, благодаря чему возникает ощущение, будто бы поверхность кресла изготовлена из углеродного волокна. Данная модель будет полезна не только геймерам, но и всем, кто много работает за компьютером, так как кресло предлагает на рынке оптимальное соотношение цены и качества.Компьютерное игровое кресло AeroCool AERO 1 Alpha разработан специально с заботой о вашем здоровье и хорошем самочувствии, которое обеспечивает комфортную поддержку поясницы во время игры.

Благодаря превосходной вентиляции AERO 1 Alpha позволит чувствовать себя комфортно и прохладно во время игры, даже если провести в кресле много часов.

Благодаря отклоняющейся спинке вы можете развернуть кресло на 180 градусов, чтобы вздремнуть или просто расслабиться и отдохнуть

AERO 1 Alpha поставляется в комплекте с универсальной подушкой под шею, обеспечивающей дополнительную поддержку и комфорт для головы и позвоночника.

Кресло AERO 1 Alpha оснащен газовой пружиной четвертого класса, которая выдерживает вес до 150 кг и позволяет легко отрегулировать высоту кресла. Данное кресло смело рекомендуем к покупке за оптимальное соотношение цены и качества.